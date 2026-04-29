CRQ investiga presunto tráfico ilegal de fauna, de guacamayas con fines turísticos en Quindío

Armenia

La Autoridad ambiental en el Quindío investiga presunto tráfico ilegal de fauna silvestre con guacamayas al parecer para utilizarlas como atractivo turístico en algunas fincas de la región.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ adelanta una investigación por un presunto caso de tráfico ilegal de fauna silvestre en el departamento, luego de la circulación en redes sociales de fotografías de un ave que inicialmente fue identificada por la comunidad como la guacamaya conocida popularmente como “Lupita”.

No obstante, la autoridad ambiental aclaró que el ave que aparece en las imágenes no corresponde a “Lupita”, ejemplar que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV de la CRQ, bajo cuidado y seguimiento especializado.

Las imágenes que circularon en redes sociales dieron pie para que la autoridad ambiental iniciara una investigación sobre la posible presencia de aves exóticas sin rango de distribución en el departamento del Quindío, situación que podría estar relacionada con una presunta red de tráfico ilegal de fauna silvestre que estaría ingresando estos animales para utilizarlos como atractivo turístico en algunas fincas de la región.

Frente a esta situación, el director general encargado de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, señaló: “queremos contarle a la ciudadanía que estas fotografías nos han permitido iniciar una importante investigación para determinar si la presencia de estos animales en la jurisdicción del departamento del Quindío obedece a una red de tráfico de fauna silvestre que estaría trayendo estos ejemplares con fines turísticos. Estas prácticas implican procesos de impronta que alteran los hábitos naturales de las especies y generan afectaciones a los ecosistemas”.

La autoridad ambiental continuará con las acciones de verificación e investigación correspondientes, con el fin de establecer la procedencia de estos animales y tomar las medidas necesarias en el marco de la normatividad ambiental vigente.

Asimismo, la CRQ hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación relacionada con el tráfico ilegal de fauna silvestre, recordando que estas prácticas generan graves afectaciones a los ecosistemas y a la biodiversidad del territorio.