CEJ pide al gobierno no llamar “hurto” decisiones de jueces sobre traslado de fondos de pensiones

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), rechazo de manera contundente los recientes ataques del presidente Gustavo Petro contra el Consejo de Estado, en relación con la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026 del traslado de fondos privados a Colpensiones.

La organización advirtió que acusar a los magistrados de respaldar el “hurto de fondos pensionales” es una acusación que pone en peligro la integridad física de los jueces.

“La CEJ rechaza que el jefe de Estado utilice términos como “robo” al referirse a la aplicación estricta de la ley por parte del Consejo de Estado. Sostener que una decisión judicial respalda el hurto de fondos de quienes aportan al sistema de pensiones no solo es un exceso, sino también una acusación institucional que pone en peligro la seguridad de los magistrados y debilita la confianza en el Estado de Derecho”, asegura la Corporación.

Señala, que llamar a movilizaciones o a una constituyente para deslegitimar el control judicial representa un riesgo para la estabilidad del modelo constitucional y el Estado de Derecho.

“El control judicial ejercido por el Consejo de Estado constituye un elemento fundamental del sistema de pesos y contrapesos establecido en el ordenamiento jurídico colombiano. Deslegitimar este control por medio de llamados a movilizaciones o a una constituyente representa un riesgo significativo para la estabilidad del modelo constitucional”, reitera.

La corporación reafirmó que el Consejo de Estado es un pilar fundamental de los pesos y contrapesos, por lo que instó al Ejecutivo al cese de los ataques verbales.