Caso UNGRD: Tribunal resolverá apelación de exministros Ricardo Bonilla y Luis F. Velasco

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolverá los recursos de apelación que interpusieron los abogados defensores de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla contra la medida de aseguramiento privativa de la libertad que se impuso el pasado 18 de diciembre.

Esto, en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la presunta participación de los exfuncionarios en el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En ese sentido, la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano convocó a una audiencia que se realizará este miércoles 29 de abril a partir de las 9:00 de la mañana.

Velasco permanece recluido en una guarnición militar, mientras que Bonilla quedó en libertad por vencimiento de términos.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril el exministro de Hacienda recuperó la libertad, luego de que la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Isabel Álvarez, hubiese acogido la solicitud de la defensa de Bonilla, en cabeza del abogado Alejandro Carranza.

Esto ocurrió tras considerar que la Fiscalía no radicó, dentro de los términos exigidos por la ley, el escrito de acusación contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por lo que este último recuperó la libertad.