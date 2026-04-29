Cancillería buscará en mayo la liberación de 801 colombianos detenidos en Venezuela. Foto: Cancillería.

En medio de una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio reveló que el Gobierno colombiano sostendrá el próximo 25 de mayo una reunión con autoridades de Venezuela para gestionar la liberación de 801 ciudadanos colombianos detenidos en ese país.

La ministra explicó que en el encuentro participarán el Ministerio de Justicia, el INPEC y el Viceministerio de Asuntos Migratorios Consulares de la Cancillería, con el objetivo de revisar los casos reportados por Caracas y consolidar un canal institucional de cooperación.

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“La fecha fijada es el 25 de mayo de 2026. La parte colombiana remitirá a las autoridades venezolanas el listado de ciudadanos colombianos que se encuentren privados de libertad”, señaló la canciller.

Villavicencio agregó que, previo al encuentro, Colombia ya remitió una nota diplomática solicitando información detallada sobre los detenidos, su ubicación y las razones por las cuales permanecen privados de la libertad.

“De la parte venezolana nos detallaron que hay 801 privados de libertad colombianos en Venezuela. Esa es la cifra que ellos dieron en esa comisión”, afirmó.

El anuncio se conoce en momentos en que ambos gobiernos mantienen contactos diplomáticos para fortalecer la cooperación bilateral en asuntos migratorios, fronterizos y judiciales.

Colombia ha enviado en total 21 notas verbales solicitando información de los colombianos detenidos en Venezuela.

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