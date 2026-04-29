Andesco advierte riesgos en sistema pensional y energético de Colombia

Tunja

Durante el primer foro de Empresas de Servicios Públicos realizado en Tunja, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, se pronunció sobre la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el traslado de recursos de las administradoras de fondos de pensión a Colpensiones. Según el dirigente, la medida evitó un “gran riesgo” para la sostenibilidad del sistema pensional.

Sánchez explicó que los 25 billones de pesos que se pretendían trasladar podían comprometer el futuro de los pensionados y de las generaciones jóvenes. “Estos recursos se utilizan para comprar TES y necesitamos que sigan invertidos en mercados que garanticen buena rentabilidad y sostenibilidad”, afirmó.

Riesgo energético y soberanía perdida

El presidente de Andesco también alertó sobre la situación energética del país. Señaló que Colombia enfrenta la posibilidad de perder su soberanía energética debido a decisiones políticas que han limitado la explotación de petróleo y gas. “Hoy importamos estos recursos más caros, lo que afecta a los usuarios y reduce la generación de empleo”, dijo. Además, insistió en que el país debe aprovechar sus reservas de carbón para garantizar el suministro.

Críticas al nuevo marco tarifario

Otro de los puntos abordados fue el nuevo marco tarifario de agua potable y saneamiento anunciado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA). Sánchez informó que Andesco presentó una demanda contra la medida, argumentando que podría afectar a los usuarios. “Se habla de reducción de tarifas, pero las condiciones impuestas hacen inviable que las empresas puedan cumplir en los plazos establecidos. Esto parece más una estrategia electoral”, cuestionó.

Según el dirigente, un mal diseño del marco tarifario podría condenar al país a “diez años de malos servicios públicos”, con consecuencias negativas para los usuarios.

Apagón técnico

Finalmente, Sánchez Ortega advirtió que actualmente Colombia enfrenta un apagón técnico, ya que la demanda de energía supera la oferta disponible. Recalcó la importancia de mantener reglas claras y fomentar la inversión para garantizar la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos.