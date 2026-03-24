Más de 100 conductores de camperos en Anserma (Caldas) entraron a paro indefinido

Manizales

El paro de los camperos en Anserma (Caldas) significa que los habitantes del área rural del municipio no contarán con estos vehículos para desplazarse al casco urbano, puesto que los conductores denuncian que la compañía Trans Unión les está faltando el respeto. Juan Carlos Montes, líder de los camperos en Anserma, afirma que la actual situación da más opciones para el uso del transporte ilegal.

“Tomamos la decisión porque estamos muy afectados por la gerencia de la compañía de transporte, entonces no nos dan oportunidades de trabajo, por el contrario, nos quitan el pan de cada día. Es algo complejo, porque nos venden seguros demasiado caros y ese es el problema a nivel nacional para taxis, busetas, camperos y buses”.

Montes, cuenta que el precio del seguro es de $ 2.600.000 con una cobertura del 60 %, por lo que es un difícil panorama, no obstante, desean llegar a acuerdos con la empresa de transporte Trans Unión, pero no ha sido posible.

Desde la gerencia de Trans Unión no se pronunciarán por el momento, indican que no hay suficiente información sobre las causas de mencionado paro. Entre tanto, Montes, solicita al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte abordar la situación.