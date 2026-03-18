Decenas de mineros de varios municipios de Caldas bloquearán la vía Manizales - Medellín

Esta foto es de archivo del paro minero en Marmato en 2024 o sino una que encuentre en archivo

Manizales

Frente a los recientes operativos de la policía y el ejército contra la minería ilegal, los mineros tradicionales de La Felisa, La Merced, Irra, Supía, Marmato y Filadelfia, harán una manifestación mañana a las 6 a. m. en el sector de El Playón, sobre la concesión Pacífico 3 (Manizales - Medellín) exigiendo un proceso de formalización por parte del gobierno nacional.

Igualmente, piden la presencia de un representante del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería, según cuenta, Yeison Calvo, líder minero del centro poblado de La Felisa.

“Los últimos operativos nos han afectado mucho y por eso nos manifestaremos para ver si logramos un acuerdo con el gobierno, pedimos que nos formalicen. Muchas familias dependen de este trabajo de minería tradicional, pedimos reunirnos con alguien del ministerio y de la agencia para que nos escuchen, por eso estaremos desde las 6 de la mañana en la carretera y nuestra permanencia dependerá de la respuesta del gobierno”.

Calvo, agrega que en medio de los operativos, las autoridades han llevado sus herramientas de trabajo, además lamenta, que sus colegas han sido judicializados.

Los operativos de las autoridades en contra de la minería ilegal se han efectuado sobre el río Cauca, en las jurisdicciones de los municipios de Riosucio y Supía.