Rionegro desmiente implementación de pico y placa en el municipio

Rionegro, Antioquia

La Alcaldía de Rionegro desmintió la implementación de pico y placa en el municipio, luego de la circulación de información falsa en redes sociales y cadenas de mensajería que alertaban sobre supuestas restricciones a la movilidad.

Desde la Secretaría de Movilidad confirmaron que no se ha expedido ningún decreto ni acto administrativo que establezca esta medida, por lo que la movilidad en el municipio continúa con normalidad.

Las autoridades señalaron que la desinformación generó confusión entre ciudadanos en las últimas horas, especialmente por mensajes que advertían cambios inmediatos en la circulación de vehículos.

Ante esto, la administración municipal reiteró que cualquier decisión que afecte la movilidad será comunicada únicamente a través de canales oficiales.

La Alcaldía indicó que, aunque se trabajan estrategias de movilidad sostenible y segura, actualmente no existe ninguna restricción tipo pico y placa en Rionegro.

También hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la información antes de compartirla y evitar la difusión de contenidos no confirmados.