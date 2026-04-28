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“Es un viacrucis de improvisaciones”: Desde el Congreso denuncian riesgo en expedición de pasaportes

A pocos días de que venza el contrato vigente para la operación del servicio de expedición de pasaportes con Thomas Greg & Sons, que culmina el próximo jueves 30 de abril, se han encendido las alertas sobre una posible interrupción en la expedición de este documento.

El senador Nicolás Echeverri, del Partido Conservador, cuestionó la gestión del Gobierno y aseguró que la situación refleja fallas estructurales. “Este es un debate recurrente (…) lo único que demuestra es la improvisación de un Gobierno”, afirmó.

Además, advirtió que se está poniendo en riesgo un trámite que funcionaba correctamente. “Se pone en riesgo un servicio esencial que venía funcionando bien (…) pero hoy tenemos grandes dudas y reclamos”, señaló.

¿Está garantizado el servicio?

Por su parte, el senador Antonio Correa del Partido de la U aseguró que la Cancillería ha manifestado que la prestación del servicio no se detendrá. “La garantía de prestación ininterrumpida no es solamente un compromiso administrativo, es una obligación legal”, explicó.

No obstante, las advertencias de la Contraloría han generado incertidumbre sobre la continuidad real del sistema.

“Un viacrucis de improvisaciones”

Echeverri insistió en que el proceso ha estado marcado por decisiones erráticas desde el inicio. “Los hechos y las denuncias ciudadanas muestran todo lo contrario (…) esto ha sido un viacrucis de improvisaciones”, afirmó.

También pidió claridad sobre la operación del servicio y los contratos. “La Contraloría no es una entidad menor que señale que está en riesgo ese servicio”, dijo.

Dudas por contratación y transparencia

Durante la discusión también surgieron cuestionamientos sobre la falta de claridad en los contratos, luego de conocerse que, pese a un convenio con Portugal, una empresa francesa estaría participando en la elaboración de los pasaportes.

Frente a esto, Correa señaló que “debe existir la suficiente claridad en todo lo precontractual y contractual”, y recalcó la necesidad de garantizar estándares internacionales en la expedición del documento.

Cabe recalcar que el debate que se adelanta en la Comisión Segunda del Senado buscará establecer si el país cuenta con las condiciones necesarias para asegurar la expedición de pasaportes sin interrupciones.

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