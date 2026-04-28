Link para consultar resultados concurso Contraloría 2026: ¿cómo hacer una reclamación?

Tras cumplirse la citación y presentación de pruebas escritas, la Universidad de Antioquia, como operador del concurso, anunció la publicación de los resultados de estos exámenes para la consulta y revisión de los más de 200.000 participantes.

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Cabe recordar que el concurso busca proveer 3.144 vacantes de carrera administrativa en Contraloría General de la República (CGR), repartidas entre 2.586 empleos del nivel profesional, 263 del nivel asistencial, 237 del nivel ejecutivo, 41 del nivel técnico y 17 del nivel asesor.

Concurso Contraloría: ¿Cómo consultar los resultados de las pruebas escritas?

La Universidad de Antioquia informó que los resultados de las pruebas escritas para el concurso de la CGR se encuentran disponibles desde el 27 de abril de 2026, en el portal del concurso.

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Para consultar los resultados de las pruebas, puede seguir estos pasos:

Acceder a la página oficial del concurso aquí. Seleccionar la opción “Mi cuenta”. Ingrese el usuario y contraseña y acceda. También podrá consultar los resultados en la opción “Listados de Resultados”.

Tenga en cuenta que, de acuerdo con la normativa del concurso, los resultados de la Prueba de Competencias Comportamentales serán publicados únicamente a los aspirantes que alcancen el puntaje mínimo aprobatorio en la Prueba de Competencias Funcionales (conocimientos), puesto que esta última es de carácter eliminatorio.

¿Cómo presentar reclamaciones en las pruebas de Contraloría?

La CGR y la Universidad de Antioquia informaron a la opinión pública que está abierto el periodo para presentar reclamaciones frente a los resultados de las pruebas escritas del concurso.

Dichas reclamaciones pueden ser presentadas por los aspirantes única y exclusivamente a través del portal del concurso, ingresando en la opción “Mi cuenta”, módulo Reclamaciones, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos.

El plazo para hacer las reclamaciones parte desde las 00:00 horas del día 28 de abril y hasta las 23:59:59 horas del día 30 de abril de 2026.

Vale destacar que las reclamaciones presentadas por medios diferentes al portal del concurso o por fuera de los tiempos establecidos no serán tenidas en cuenta.

También podrá solicitar, de ser necesario, el acceso al material de las pruebas, exclusivamente haciendo clic en el botón de solicitud de acceso al material de pruebas, en el módulo de reclamaciones.

La siguiente fase del proyecto es la publicación de resultados de las pruebas de análisis de antecedentes, que será el 24 de agosto de 2026. Este proceso también tendrá reclamaciones, luego de lo cual se publicarán los resultados consolidados por convocatoria y sede el 26 de octubre y, finalmente, las resoluciones para conformar la lista de legibles el 2 de diciembre de 2026.