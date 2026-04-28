Las lluvias afectan las fuentes de abastecimiento de agua potable en Villa del Rosario y Sardinata

Norte de Santander

La captación de agua en los municipios de Sardinata y Villa del Rosario han sido suspendidas, debido a la turbidez que presentan los ríos, por las fuertes lluvias que se han presentado en la región.

“Se informa a toda la comunidad que, debido a las fuertes lluvias registradas durante la noche anterior en la parte alta de las captaciones, se han generado crecientes en las fuentes hídricas, alta turbidez y arrastre de material, lo que impide realizar el tratamiento del agua con normalidad. Por esta razón, mientras se normalizan los caudales, se podrán presentar bajas presiones o interrupciones en el servicio de acueducto”, informó la alcaldía de Sardinata a través de un comunicado.

Así mismo, Aqualia, empresa operadora del acueducto en Villa del Rosario, indicó que “debido a la fuerte ola invernal que ha azotado a toda la región, nuestro sistema de captación ha sufrido fuertes afectaciones, situación que ha llevado a la suspensión total e intermitencia en la prestación de servicio”.

Wendy Restrepo, coordinadora de producción de Aqualia aseguró la empresa trabaja para lograr el restablecimiento del servicio.

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“Invitamos a nuestros usuarios a que realicen un uso adecuado de nuestro recurso hídrico y sus reservas, ya que si continúan las afectaciones climáticas en la región, las suspensiones pueden continuar”.

Son alrededor de 150 mil usuarios en ambos municipios, los que se están viendo afectados por esta contingencia.