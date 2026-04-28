Fuertes combates en el Catatumbo deja nuevas afectaciones a viviendas de la población civil

Catatumbo

Hay preocupación entre la comunidad del corregimiento de Pacelli, zona rural del municipio de Tibú, por el incremento de combates entre grupos armados alzados en armas, que ha dejado la afectación a varias viviendas en zona rural.

Según lo reportó la misma comunidad, desde el pasado fin de semana integrantes de las disidencias de las FARC y el ELN han sostenido fuertes combates en la zona.

Sin embargo, la preocupación se incrementa al presentarse ataques con explosivos lanzados desde drones a varias viviendas en la vereda San Martín, dejando hasta el momento afectaciones estructurales.

Así mismo, en la vereda San Francisco también se estarían presentando estas acciones armadas que deja en un alto grado de vulnerabilidad a los campesinos de la zona.

De momento no se han reportado personas heridas tras los ataques, mientras los combates en la zona continúan.