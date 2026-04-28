Damnificados de La Garita, en Los Patios, están a la espera de ayudas humanitarias

Afectaciones por lluvias en el corregimiento La Garita, zona rural de Los Patios. / Fotos: Cortesía comunidad.

Norte de Santander

Las fuertes lluvias que han caído la última semana sobre el Área Metropolitana de Cúcuta, han dejado decenas de damnificados, siendo el municipio de Los Patios uno de los más afectados por las fuertes precipitaciones.

En el corregimiento La Garita, sus habitantes han sufrido inundaciones por el rebosamiento de aguas residuales y por el desbordamiento de una quebrada, provocando daños en sus enseres y pérdidas de animales de corral.

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"La causa fue porque la alcantarilla es muy pequeña y se rebosó. Entonces se entró toda esa agua de la calle a la casa", dijo Marcela Gelves, una de las afectadas.

“Se dañaron las cosas. Gracias a Dios estamos bien. Pero perdimos cosas materiales como los clóset, unos colchones y los electrodomésticos, que son los que más nos duelen ahorita en este momento, que son los botelleros, las neveras de la casa y las lavadoras”, agregó la mujer en diálogo con Caracol Radio.

Sin embargo, horas más tarde estas familias comenzaron a presentar una nueva inundación, por la creciente súbita de una quebrada que pasa por el sector.

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“La quebrada de Los Cedros se desbordó. Se perdieron algunos animales, unas gallinas y una cabrita pequeña. Pero los vecinos más arriba sí se perdieron más animalitos”.

Indicó que luego de la inundación recibió apoyo por parte del cuerpo de bomberos de Los Patios, quienes les ayudaron a drenar el agua dentro de su vivienda. Posteriormente recibieron “una cajita de la Cruz Roja, pero no hemos recibido nada más”.

Pidió a los entes municipales volver a visitarlos y tener en cuenta las necesidades de estas familias, que tuvieron pérdidas millonarias.