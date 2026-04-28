Investigación del New York Times enciende debate por mina ilegal asociada al Clan del Golfo
Tras la publicación del reportaje, 6AM W habló con un vocero de la Mesa Minera del Bajo Cauca y con el periodista Federico Ríos del medio estadounidense.
Investigación del New York Times enciende debate por mina ilegal asociada al Clan del Golfo
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David Otero
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