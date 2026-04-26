Ejército por minería ilegal en un batallón: El área afectada es un predio de la SAE

El Ejército alertó sobre la ocupación ilegal de un terreno en los límites del Batallón de Infantería Rifles, en zona rural de Cáceres, Antioquia, donde entre 2.000 y 2.500 mineros informales estarían desarrollando actividades de explotación ilícita de yacimientos, generando graves daños ambientales.

De acuerdo con el comunicado oficial, el área afectada corresponde a la finca La Mandinga, un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas que colinda con el batallón y que actualmente está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras haber sido objeto de extinción de dominio conforme a la legislación vigente.

Según el Ejército, la ocupación del terreno se ha realizado sin ningún tipo de título minero ni respaldo legal, lo que ha derivado en un “deterioro ambiental severo e irreversible” en la zona.

Ahora bien, aunque se habla de que podría ser afectación del Clan del Golfo, el grupo armado le salió al paso a la polémica y afirmó que “No somos propietarios de estos entables mineros”.

El Ejército, por su parte, aseguró que desde 2022 ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría los impactos negativos derivados de estas actividades ilegales, a pesar de que no informan cuáles han sido las denuncias puntuales.

En respuesta, más bien, dicen que la Fuerza Pública ha adelantado más de 20 intervenciones en el área, en coordinación con otras entidades. Sin embargo, estas acciones han generado reacciones violentas por parte de quienes se benefician de la minería ilegal.

Según el reporte de la institución castrense, se han presentado bloqueos en la vía Troncal de Occidente e intentos de asonada contra miembros de la Fuerza Pública, situaciones que ya son materia de investigación.

Finalmente, el comando de la Décima Primera Brigada anunció que interpondrá nuevas acciones penales contra las personas que sean sorprendidas realizando actividades ilegales dentro de esta zona limítrofe del cantón militar.