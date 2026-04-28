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28 abr 2026 Actualizado 12:15

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Tunja

Gobernador de Boyacá gestiona con la SAE la legalización de tierras para campesinos del occidente

Se busca beneficiar familias campesinas de cinco municipios

“Se trata de familias que, en el pasado, cultivaron coca y que hoy le apuestan al cacao, tras haber sustituido voluntariamente sus cultivos”. Carlos Amaya

“Se trata de familias que, en el pasado, cultivaron coca y que hoy le apuestan al cacao, tras haber sustituido voluntariamente sus cultivos”. Carlos Amaya

“Se trata de familias que, en el pasado, cultivaron coca y que hoy le apuestan al cacao, tras haber sustituido voluntariamente sus cultivos”. Carlos Amaya

Boyacá

El gobernador de Boyacá, Calos Amaya se reunió con la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez Parra y delegados de la Agencia Nacional de Tierras para definir la hoja de ruta que permitirá avanzar en la legalización de tierras para campesinos de cinco municipios del Occidente de Boyacá.

Amaya aseguró que se trata de beneficiar familias que antes estaban en la ilegalidad.

Se trata de familias que, en el pasado, cultivaron coca y que hoy le apuestan al cacao, tras haber sustituido voluntariamente sus cultivos”.

El gobernador también solicitó a la Dirección de Bienes Muebles de la Sociedad de Activos Especiales, “la reubicación de activos que puedan destinarse a proyectos de gestión social en el departamento”.

Estos inmuebles ya tienen destinación según el gobernador.

Espacios para el fortalecimiento de la Red Abrigo, una casa refugio para mujeres, infraestructura para una pulverizadora de leche en Chiquinquirá y otras iniciativas de gran impacto social”.

El gobernador anunció que luego de un diálogo con la Dirección de Aprehensión de Móviles, “llegarán a Boyacá volquetas, un bus, furgones y camionetas, que beneficiarán a nuestros productores boyacenses y, por supuesto, a las niñas y niños del departamento”.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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