Gobernador de Boyacá gestiona con la SAE la legalización de tierras para campesinos del occidente

“Se trata de familias que, en el pasado, cultivaron coca y que hoy le apuestan al cacao, tras haber sustituido voluntariamente sus cultivos”. Carlos Amaya

Boyacá

El gobernador de Boyacá, Calos Amaya se reunió con la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez Parra y delegados de la Agencia Nacional de Tierras para definir la hoja de ruta que permitirá avanzar en la legalización de tierras para campesinos de cinco municipios del Occidente de Boyacá.

Amaya aseguró que se trata de beneficiar familias que antes estaban en la ilegalidad.

“Se trata de familias que, en el pasado, cultivaron coca y que hoy le apuestan al cacao, tras haber sustituido voluntariamente sus cultivos”.

El gobernador también solicitó a la Dirección de Bienes Muebles de la Sociedad de Activos Especiales, “la reubicación de activos que puedan destinarse a proyectos de gestión social en el departamento”.

Estos inmuebles ya tienen destinación según el gobernador.

“Espacios para el fortalecimiento de la Red Abrigo, una casa refugio para mujeres, infraestructura para una pulverizadora de leche en Chiquinquirá y otras iniciativas de gran impacto social”.

El gobernador anunció que luego de un diálogo con la Dirección de Aprehensión de Móviles, “llegarán a Boyacá volquetas, un bus, furgones y camionetas, que beneficiarán a nuestros productores boyacenses y, por supuesto, a las niñas y niños del departamento”.