Envían a la cárcel a hombre señalado de abusar sexualmente de siete mujeres en Barranquilla

Se trata de Gerson Enrique Salcedo Arias, alias Moto Negra, quien es señalado de agredir sexualmente a siete mujeres en Barranquilla, quienes habían requerido sus servicios como mototaxista.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el segundo semestre de 2021, cuando Salcedo Arias habría ofrecido sus servicios de transporte a las mujeres con destino a Malambo.

La investigación indicó que, en el trayecto, el hombre se habría desviado del recorrido, y trasladado a las víctimas a zonas boscosas donde las intimidaba con armas cortopunzantes, las despojaba de sus pertenencias y las abusaba sexualmente.

No aceptó los cargos imputados

Por estos hechos, le fue imputado los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, las dos conductas agravadas, pero no aceptó los cargos.

Así las cosas, esta persona fue enviada a un centro carcelario en donde actualmente se encuentra privado de la libertad por otros hechos en los que estaría involucrado. Precisamente, en agosto del año anterior fue enviado a la cárcel por otros hechos relacionados con delitos contra la integridad sexual.