45 barrios en Cúcuta no participaron en el proceso electoral comunal 2026

Cúcuta

La Federación de Juntas de Acción Comunal de San José de Cúcuta, entregó un balance parcial de la jornada electoral comunal llevada a cabo este domingo 26 de abril, donde 45 barrios, de más de 300 en esta capital, no eligieron a sus representantes.

“En Cúcuta tenemos monitoreadas 45 juntas que no se eligieron, sin embargo ha sido un gran éxito el proceso electoral porque se presentaron algunas dificultades que a última hora se pudieron solucionar y todo era de convivencia, más que una violencia marcada, era la convivencia”, dijo Martha Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de la Confederación Comunal Nacional y Fedecomunal en Cúcuta.

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Indicó que “el problema se radica también en los poderes políticos de las regiones interviniendo en estos procesos”.

¿Qué pasará con esas J.A.C. que no fueron elegidas?

Maldonado resaltó que, de acuerdo a lo establecido por la ley, "20 días después de las elecciones tienen las comunidades para entregar la documentación a la Secretaría de Desarrollo y ellos a la vez allí van a evaluar y las que no se eligieron los van a llamar”, para conocer más en detalle qué pasó.

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Agregó que “ya se acabó la autonomía de la organización comunal, ahora sí entra el ente de control a organizar, a llamar y a convocar el proceso electoral para ver si estas juntas se puedan elegir y que no quedemos realmente con juntas con personería jurídica suspendidas, que es lo que no queremos que llegue a suceder“.

Es de resaltar que aún está pendiente el consolidado electoral de algunos puntos rurales.