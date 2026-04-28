Comunidad de Navarro Wolf en Villa del Rosario exigen el continuo suministro de agua potable

Protesta de la comunidad del barrio Navarro Wolf en Villa del Rosario por falta de agua potable. / Foto: Jenny Márquez.

Norte de Santander

La comunidad del barrio Navarro Wolf de Villa del Rosario madrugó este martes 28 de abril para bloquear el Anillo Vía Oriental, exigiendo el suministro de agua potable. Aseguran que hace 27 días no reciben el vital líquido.

Raúl Mendoza, presidente de la JAC del barrio, denunció que “los barrios de abajo, que son estratos cuatro y cinco, reciben agua cada dos o tres día. Nosotros somos de estrato bajo y nos mandan agua cada 27 días. Eso no es justo, o todos blancos o todos negros”.

La comunidad realizó un cordón humano para evitar el tránsito sobre esta vía nacional, argumentando que son al menos 6.000 habitantes los que se ven afectados por la no continuidad del servicio de agua potable.

Por su parte, Ledys Quintero, gerente de Aqualia, quien estuvo presente en la protesta, aseguró que “la situación crítica no es solo en este barrio sino con todo el municipio”, argumentando que la ola invernal provoca que “a la planta nos entre lodo por la turbidez con la que baja el río Táchira cuando llueve y este el afluente del que nos abastecemos. Villa del Rosario solo depende del río Táchira, no tenemos otra fuente de abastecimiento”.

Quintero explicó que además que Navarro Wolf es un barrio que queda en la parte alta y al comenzar el suministro, por gravedad, siempre les llega agua primero a los barrios que están en la parte baja.

Es de resaltar que, varios de los motorizados que estaban bloqueados sobre el Anillo Vial Oriental, trataron de evadir esta protesta, presentándose enfrentamientos entre ellos y los manifestantes.