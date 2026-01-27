Coronel (r) Juan Carlos Figueroa aceptó responsabilidad ante la JEP por falsos ‘positivos’

En medio de la audiencia preparatoria del juicio adversarial transicional, el coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez aceptó este lunes responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su rol como comandante del Batallón de Artillería N.º 2 La Popa, unidad señalada por ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe.

Durante la diligencia judicial, el magistrado le preguntó directamente si aceptaba o no responsabilidad. Figueroa respondió:

“Sí, honorable magistrado, acepto responsabilidad por omisión, por no saber que las operaciones que ordené, a la luz de la Constitución Nacional y de las leyes de Colombia, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”.

El oficial retirado enfrenta cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, relacionados con al menos 24 hechosque dejaron 38 víctimas, entre ellas personas asesinadas y desaparecidas forzadamente, presentadas como bajas en combate entre 2004 y 2005, periodo en el que comandó el batallón.

Según la JEP, Figueroa habría tenido conocimiento del patrón criminal dentro de la unidad militar y no ejerció los controles necesarios para impedir las ejecuciones, en su mayoría contra civiles en condición de vulnerabilidad.

Este proceso avanza por la ruta adversarial, luego de que el coronel no aceptara cargos en 2021. Sin embargo, la aceptación parcial de responsabilidad por omisión podría abrir la puerta a una sanción propia o alternativa, que oscilaría entre 5 y 8 años, dependiendo de la valoración que haga el tribunal sobre el alcance de su reconocimiento y su contribución a la verdad.

En el mismo caso, otros 12 integrantes del Batallón La Popa ya recibieron sanciones de hasta ocho años, mientras que el excomandante Publio Hernán Mejía Gutiérrez fue condenado a 20 años de prisión.

La JEP continuará evaluando la aceptación presentada por Figueroa Suárez y definirá si el proceso se mantiene en fase adversarial o transita hacia un escenario sancionatorio condicionado a aportes efectivos de verdad, reparación y no repetición.