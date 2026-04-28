Cayeron ‘Los Nequis’ en Bolívar por presunta estafa a tenderos con transferencias falsas

Lo que parecía una compra normal terminó destapando toda una maquinaria de engaño. En el municipio de San Juan Nepomuceno, la Policía Nacional logró frustrar un hurto selectivo contra comerciantes y capturó en flagrancia a seis personas señaladas de integrar la banda conocida como “Los Nequis”.

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Según las autoridades, estos sujetos —oriundos de Cartagena— tenían azotados a negocios del norte y centro del departamento con una modalidad que combina presión, tecnología y engaño.

El truco era claro: simulaban transferencias desde aplicaciones móviles, mostraban comprobantes falsos y convencían a los administradores de que el dinero ya estaba en la cuenta. En medio del apuro —sobre todo en horas de mayor afluencia— pedían incluso devoluciones en efectivo por supuestos pagos “de más”, logrando así completar la estafa.

La investigación permitió establecer que no actuaban al azar. Tenían toda una estructura organizada: uno generaba los comprobantes falsos, otro hacía la compra, un tercero presionaba, mientras otros verificaban, recogían el dinero y coordinaban los movimientos.

A esta banda se le atribuyen más de 30 casos que dejaron pérdidas económicas a pequeños y medianos comerciantes, además de afectar la confianza en los pagos digitales en la región.

“Gracias a las labores de inteligencia y al trabajo articulado de nuestras unidades, logramos neutralizar esta estructura delincuencial que venía afectando a los comerciantes. Seguimos firmes en nuestra ofensiva contra el delito en los Montes de María”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa, mientras avanzan las investigaciones para determinar si estarían involucrados en otros hechos y en posibles cargos por concierto para delinquir.

La Policía Nacional hacen un llamado urgente para evitar caer en estas trampas:

- Verifique SIEMPRE el dinero directamente en su cuenta bancaria.

- No confíe en pantallazos o comprobantes sin validación real.

- Evite hacer devoluciones sin confirmar la transacción.

- Refuerce controles en horas de alta clientela.

- Ante cualquier sospecha, llame de inmediato a la Policía.