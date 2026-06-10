42 personas capturadas en diferentes operativos en las últimas 72 horas

En desarrollo de los diferentes operativos orientados a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, la Policía Nacional de Colombia logró, durante el fin de semana con puente festivo, la captura de 40 personas en flagrancia y 2 más por orden judicial.

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Entre los capturados figuran 10 por tráfico de estupefacientes, 7 por porte ilegal de armas de fuego, 6 por hurto, 5 por lesiones personales, 1 por homicidio y 13 por diferentes delitos.

Durante las intervenciones policiales, se incautaron 8 armas de fuego, 73 armas blancas y más de 700 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Asimismo, se impusieron 324 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De igual forma, durante este fin de semana se recepcionaron 2.246 llamadas telefónicas a la línea 123, de las cuales 134 correspondieron a riñas, 128 a perturbación de la tranquilidad y 1.847 fueron llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

“Continuamos articulando esfuerzos con las comunidades para consolidar la seguridad y promover una sana convivencia en nuestros barrios y en los principales espacios turísticos, una tarea esencial dentro de nuestra labor diaria. Por ello, insistimos en que la colaboración ciudadana sigue siendo clave para continuar retirando de las calles a quienes alteran la tranquilidad y afectan las condiciones de seguridad”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Invitamos a la comunidad a seguir colaborando y cooperando para judicializar a los responsables de los diferentes hechos delictivos que afectan la ciudad, a través de la Línea de Emergencia 123. E-mail: mecar.sijin@policia.gov.co