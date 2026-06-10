Cae estructura dedicada al tráfico de estupefacientes: “Los Dealers del Líbano”

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de cuatro presuntos expendedores de drogas, dos hombres y dos mujeres.

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El primer operativo se realizó en el barrio El Líbano, donde las autoridades ejecutaron una orden de registro y allanamiento en una vivienda. En el lugar fueron sorprendidos dos hombres y una mujer, identificados con los alias de “Jhoysi”, “Stiven” y “Silvia” de 23, 27 y 44 años.

Durante el procedimiento, les fueron incautados un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, seis cartuchos sin percutir para el mismo, 3.564 gramos de marihuana, 320 gramos de cocaína, 148 gramos de Tusi, dos celulares y elementos para la dosificación de la sustancia.

Los tres capturados eran los encargados del almacenamiento y expendido en grandes cantidades de alucinógenos, para posteriormente la comercialización en los barrios La María, La Quinta, El Bosque y en los sectores de, el cielito y bomba del amparo.

De igual forma, de manera simultánea en el barrio La María, fue ejecutada una orden de registro y allanamiento a una vivienda, donde se capturo a alias ‘Papito’, de 54 años, natural de Cartagena, a quien le fueron encontradas 365 dosis de cocaína y un celular.

Las investigaciones permitieron establecer que, estas dos viviendas eran utilizadas por la Estructura Criminal “Clan del Golfo”, para el almacenamiento de armas de fuego y distribución de sustancias alucinógenas en grandes cantidades, donde mensualmente distribuían más de 55.000 dosis de estupefacientes con una renta criminal superior a los 800.000.000 millones de pesos.

Es de anotar, que dos de los capturados presentaban en total 4 anotaciones judiciales por los siguientes delitos; alias ‘Silvia’ Tráfico de estupefacientes (2017), alias ‘Papito’ porte ilegal de arma de fuego (2009), Tráfico de estupefacientes (2011) y Receptación (2011).

Los elementos incautados y los indiciados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente presentados ante un juez de control de garantías.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.459 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 608 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras criminales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además instrumentalizan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.