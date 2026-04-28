Bayern vs. PSG: ¿Cuándo es el partido de vuelta de la semifinal de Champions con Luis Díaz?

El Bayern Munich está obligado a reaccionar tras el vibrante partido de ida de las semifinales de la Champions League, donde cayó 5-4 ante el Paris Saint-Germain en un duelo cargado de emociones en París. El conjunto Bávaro dejó sensaciones encontradas: mostró contundencia en ataque, pero evidenció serias falencias defensivas que le terminaron costándole el resultado.

El encuentro de ida fue un auténtico festival de goles. Por el lado del PSG marcaron Khvicha Kvaratskhelia (24’ y 56’), João Neves (33’) y Ousmane Dembélé (45+5’ y 58’), quienes aprovecharon los espacios que dejó la defensa alemana. Por su parte, el Bayern respondió con anotaciones de Harry Kane (17’), Michael Olise (41’), Dayot Upamecano (65’) y Luis Díaz (68’), manteniéndose siempre en la pelea a pesar de los errores en el fondo.

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De cara al partido de vuelta, el equipo alemán tendrá que ajustar su estructura defensiva sin perder la efectividad ofensiva que lo mantuvo con vida en la serie. La diferencia es mínima, pero ante un rival como el PSG, cualquier desatención puede ser definitiva.

Fecha y hora del partido

El duelo decisivo se disputará el próximo 6 de mayo en el Allianz Arena, escenario donde el Bayern buscará hacerse fuerte ante su gente y revertir la eliminatoria. El compromiso está programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y podrá seguirse a través de Caracol Radio y el minuto a minuto en el portal de Caracol Deportes.

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Con una serie completamente abierta y dos equipos de enorme poder ofensivo, todo está servido para otro capítulo electrizante en una semifinal que ya promete quedar en la memoria de los aficionados.