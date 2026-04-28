48 vendedores que ocupaban lote en los puentes de La Cejita, Armenia se trasladaron voluntariamente

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Armenia

Después de 5 años de diálogo, se concertó traslado de vendedores de puentes de la 26, la Cejita hacia el centro comercial del Café.

Por fin, después de varios meses, reuniones, intento de desalojo y otras acciones, vendedores que ocupaban un lote público en la calle 26, sector bajo de los puentes de la Cejita en Armenia y luego del diálogo y la concertación, los vendedores entregaron voluntariamente el espacio público a la alcaldía de Armenia

Este ejercicio hace parte de una estrategia integral que busca equilibrar el uso del espacio público con el derecho al trabajo, demostrando que el diálogo y la articulación institucional sí generan resultados concretos.

La jornada contó con el acompañamiento institucional de gestores de convivencia, la Policía Nacional de Colombia, la Personería Municipal de Armenia, el Ejército Nacional, EPA, Departamento de Bienes y Suministros quienes respaldaron las labores de desmonte de estructuras en la zona.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez expresó “48 vendedores hacen parte de este proceso, quienes ya se encuentran reubicados en el Centro Comercial del Café, donde ahora desarrollan su actividad en condiciones más organizadas, seguras y dignas.

Los vendedores de elementos de segunda mano, que por más de siete años ocuparon el sector de los puentes de la 26, hoy ya iniciaron sus actividades comerciales en su nuevo punto: el “Mini centro comercial La Cejita, vendedores de los puentes de la 26”, ubicado en el primer piso del Centro Comercial del Café, sobre la carrera 19.

Este traslado no solo representa la liberación de un espacio público estratégico para la ciudad, sino también el inicio de un proceso de formalización para decenas de comerciantes que hoy le apuestan a trabajar en condiciones más organizadas y dignas.

El nuevo punto de venta estará abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:30 p.m., y fines de semana y festivos de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Empresas Públicas de Armenia, EPA acompañó la jornada de recuperación del espacio público en la zona de los puentes de la calle 26, en la que se logró la recolección de aproximadamente 165 metros cúbicos de residuos, resultado que impacta de manera directa la limpieza, organización y seguridad de este sector.

La entidad participó en la jornada liderada por la Alcaldía de Armenia con labores de desmonte y apoyo operativo, contribuyendo a la adecuación del espacio para el bienestar de la comunidad y al mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno.