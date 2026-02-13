Habrá reubicación tras acuerdo entre autoridades y vendedores de La Cejita en Armenia

Armenia

Y es que tras mesas de diálogos se logró un acuerdo entre la administración municipal y los vendedores de esta zona de la ciudad para materializar la reubicación al centro comercial del café.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que tuvieron una reunión donde definieron el proceso con el fin de ser trasladados al nuevo espacio destinado para el desarrollo de la actividad comercial.

“Como ustedes se han dado cuenta, muchas de las situaciones que se vienen presentando en la ciudad se han concertado, tema de moteros, tema de barras. Se ha llegado al diálogo con ellos, se logró un acuerdo con ellos que antes del 30 de marzo nos despejen tiempo prudente en el cual ellos arrendaron un local ahí en el centro comercial del café, van a construir sus módulos conforme a las condiciones del mismo centro comercial y se van a pasar", mencionó.

Afirmó que la personería fue garante en todo el trabajo de diálogo y concertación logrando un acuerdo con los comerciantes para que antes del 30 de marzo puedan desalojar los locales ubicados en inmediaciones del puente de La Cejita de la ciudad.

Sostuvo que en el marco del diálogo institucional determinaron el arrendamiento de dos locales comerciales, uno de mayor dimensión y otro complementario, de los cuales se les brindará una reducción del 50% frente al valor comercial establecido al público.

El secretario de Gobierno añadió que, como medida de respaldo y alivio económico, la alcaldía de la ciudad otorgará ocho meses de condonación del canon de arrendamiento, correspondientes a 48 millones de pesos: seis meses contados a partir del traslado efectivo y dos meses adicionales mientras los vendedores realizan la adecuación interna de los espacios.

¿Qué dicen vendedores de la zona?

De otro lado, el líder y vocero de la comunidad de la zona, José Agudelo Vanegas exaltó el logro tras dos años de mesas de concertación.

Realizaron un llamado a la comunidad para que los apoyen en el nuevo sitio comprando los productos que ofertan como es el calzado de segunda, ropa de segunda en buen estado, accesorios y electrodomésticos en buen estado.

Fue claro que no es un regalo porque fue un acuerdo para que el costo de los locales en el centro comercial del Café sea mucho más cómodo para ellos como comerciantes.

“Nosotros somos unas personas dignas, comerciantes y entonces hacemos un llamado a la comunidad para que nos apoyen en ese sitio para nosotros poder sacar económicamente nuestros productos, crecer económicamente, no es un regalo, eso no es un regalo. Eso es unos locales que nos dieron a un precio más cómodo", destacó.

Añadió que son 60 los vendedores que harán parte del proceso y desde ya avanzan en toda la adecuación para que el 30 de marzo todo este listo.