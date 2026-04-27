Valle aporta al cierre de Colombia en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Colombia cerró su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 en la cuarta posición del medallero general, con 26 medallas de oro, 19 de plata y 44 de bronce, en un certamen que reunió a más de 2.000 deportistas de 15 países.

El equipo nacional, conformado por 180 atletas, quedó por detrás de Brasil, Venezuela y Argentina, en una edición en la que no pudo defender el segundo lugar histórico, en parte por la ausencia de disciplinas clave como el patinaje, el ciclismo de pista, el BMX, el squash y el bolín. De acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano, la delegación tuvo presencia en el podio en 19 de los 21 deportes disputados, quedando por fuera únicamente en baloncesto 3x3 y tenis.

El atletismo fue la disciplina más productiva para el país con nueve medallas de oro, mientras que el tenis de mesa y el golf registraron la mayor efectividad, al conseguir dos títulos de los tres posibles en cada deporte.

Dentro de este balance, el Valle del Cauca también tuvo protagonismo con varios atletas en el podio. En triatlón, Catalina Moreno consiguió una medalla de plata, mientras que, en el surf, Romeo Chávez sumó dos preseas, una de plata y una de bronce.

En atletismo, el aporte vallecaucano llegó con los dos oros de José Gabriel Sinisterra y el bronce de Mateo Palomino, en la disciplina más destacada para Colombia en el certamen

En deportes de combate, Daniel Palomino obtuvo medalla de plata en judo y Danna Cantoñí se quedó con el bronce.

A estos resultados se sumaron el oro de Kevin Campaz en los 71 kilogramos y la plata de Luz Adriana Solís en los 53 kg, consolidando a esta disciplina como una de las más fuertes del país.

La participación colombiana deja como balance una base sólida de jóvenes talentos que continuarán su proceso en eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar y los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Caracas, dentro del camino hacia el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.