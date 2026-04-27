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27 abr 2026 Actualizado 17:12

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Últimos días para pagar impuesto vehicular con descuento en Antioquia

El plazo para obtener el beneficio vence el 30 de abril y aplica para carros y motos en el departamento.

One of the highways or main roads in the city of Medellin, Colombia. Heavy traffic with different cars in Medellin, city in south america.

One of the highways or main roads in the city of Medellin, Colombia. Heavy traffic with different cars in Medellin, city in south america. / Anze Furlan

One of the highways or main roads in the city of Medellin, Colombia. Heavy traffic with different cars in Medellin, city in south america.

Sebastián

Medellín

Medellín, Antioquia

A pocos días de que venza el plazo, la Gobernación de Antioquia reiteró el llamado a los propietarios de vehículos para que paguen el impuesto vehicular con descuento, beneficio que estará disponible hasta el 30 de abril de 2026.

Este incentivo permite reducir el valor del impuesto dependiendo del tipo de vehículo, siempre que el pago se realice dentro del periodo de pronto pago establecido en el calendario tributario.

Descuentos y tipos de vehículos

Para la vigencia 2026, el departamento definió tres niveles de descuento:

  • 10 % para vehículos particulares
  • 15 % para vehículos híbridos
  • 20 % para vehículos eléctricos

Estos beneficios aplican únicamente hasta el cierre del periodo de pronto pago, que corresponde al 30 de abril.

A partir del 1 de mayo, los contribuyentes podrán pagar el impuesto, pero sin ningún tipo de descuento.

Qué pasa si no se paga a tiempo

Después del periodo con descuento, el calendario establece dos escenarios:

  • Entre el 1 de mayo y el 31 de julio se puede pagar sin descuento, pero sin sanciones.
  • Desde el 1 de agosto de 2026 comienzan a generarse intereses de mora y sanciones económicas.

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