Medellín se prepara para elegir al nuevo rey o reina del Festival Nacional de la Trova 2026

Medellín

El 22.º Festival Nacional de Trova Ciudad de Medellín abrió oficialmente sus inscripciones, consolidándose como el certamen de repentismo más importante de Colombia. Los interesados en hacer parte de este encuentro que exalta la tradición oral tienen plazo hasta el próximo viernes 8 de mayo para formalizar su inscripción, y aspirar a ganar la corona de rey o reina nacional de la trova.

Tras el cierre de la convocatoria, iniciará una ruta competitiva que incluye selectivos y clasificatorias el 5 de junio, seguidas de eliminatorias el 10 de julio. Las semifinales están programadas para disputarse los días 31 de julio y 1 de agosto, dejando el escenario listo para la gran final que se celebrará el jueves 6 de agosto, en el marco de la emblemática Feria de las Flores.

Para esta nueva edición, la organización del festival ha dispuesto una bolsa de premios de aproximadamente $200 millones, de los cuales $25 millones serán exclusivamente para el ganador o ganadora del título nacional. Entre los objetivos del evento se busca superar las cifras del 2025, año en el que participaron 425 trovadores provenientes de 15 departamentos y 79 municipios del país.

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Cristian Cartagena González, subsecretario de Arte y Cultura de Medellín, explicó que este año se implementará una nueva estructura con 16 selectivos distribuidos en distintas zonas de Colombia, fomentando la pluralidad y permitiendo que más improvisadores de diversas regiones puedan demostrar su ingenio, humor y destreza en el manejo de la copla, el verso y la guitarra.

Además de la competencia, el festival resalta el papel fundamental del público, que podrá influir en el certamen a través de votaciones. El objetivo desde la alcaldía de Medellín con este tradicional festival, es fortalecer la identidad antioqueña y visibilizar la trova como un patrimonio cultural vivo que conecta a los artistas con audiencias masivas en todo el territorio nacional.