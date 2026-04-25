“Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite”: Gobernador del Cauca tras atentados

La activación de una poderosa carga explosiva en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, deja preliminar mente a siete personas muertas y más de 20 heridas.

Los hechos tuvieron lugar en el sector de El Túnel en Jurisdicción del municipio de Cajibío donde previamente hombres armados y portando prendas militares montaron un reten ilegal en la zona.

La carga fue activada indiscriminadamente al paso de vehículos de transporte público, dejando un cráter que destruyó gran parte de la banca de la carretera internacional.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán confirmó, en redes sociales, que por las menos siete personas murieron y 20 se encuentran heridas.

Además, alertó por la red hospitalaria tras los atentados: “Como Gobierno Departamental, estamos atendiendo la emergencia con toda nuestra capacidad institucional. Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite, la vía Panamericana en incertidumbre, y nuestra Fuerza Pública permanece al frente de la situación, enfrentando esta arremetida criminal”, afirmó.

El Gobernador del Cauca puntualizó que los caucanos enfrentan una escalada terrorista que y exige respuestas contundentes y sostenidas del Gobierno Nacional para salvaguardar la seguridad de la población

Este hecho se suma a ataque terroristas perpetrados en municipios como Mercaderes, El Tambo, Miranda, Padilla y Popayán.

“Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, dijo el mandatario.

La mayoría de los hechos registrados en el Cauca, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, serían obra de las disidencias de las Farc, particularmente de las estructuras lideradas por alias ‘Marlon’, por quien se aumentó la recompensa.

Hay máxima alerta en la región tras el incremento de los sucesos violentos con afectaciones a civiles en distintos puntos de la región.