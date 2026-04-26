Gremios del Valle y la región exigen militarizar la vía Panamericana tras atentados terroristas

Los gremios económicos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño pidieron al Gobierno nacional militarizar la vía Panamericana y reforzar la seguridad en el suroccidente colombiano, luego de los recientes atentados terroristas que han dejado víctimas, heridos y temor entre la población civil.

A través de un pronunciamiento conjunto, los sectores productivos rechazaron los ataques violentos y expresaron solidaridad con las familias afectadas. Además, alertaron sobre el impacto que estos hechos están generando en la movilidad, el comercio y la estabilidad económica de la región.

Juan Manuel San Clemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, aseguró que la situación requiere respuestas inmediatas por parte del Estado.

“No solo afecta la seguridad, sino que impacta directamente la tranquilidad, la economía y la calidad de vida de la región. Este tipo de actos debilita la confianza y pone en riesgo la estabilidad necesaria para el desarrollo empresarial y social del Valle del Cauca”, señaló Juan Manuel San Clemente.

El dirigente gremial agregó que se le exige al Gobierno nacional actuar con contundencia, incrementar la presencia de la Fuerza Pública e investigar para que los responsables no queden en la impunidad.

Los empresarios consideran que garantizar la seguridad en esta carretera nacional es clave para evitar bloqueos, atentados y nuevas afectaciones a la economía regional.

Finalmente, San Clemente hizo un llamado a la ciudadanía y a las instituciones para trabajar de manera conjunta frente a la crisis de orden público. “Hacemos un llamado a la unidad ciudadana”, concluyó.