María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, pidió votar por Abelardo de la Espriella

En el parque El Golfito, escenario del atentado del 7 de junio, María Claudia Tarazona ofreció declaraciones. (Colprensa - Cristian Bayona).

Luego de que se cumpliera un año del atentado que le costó la vida al senador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su viuda, María Claudia Tarazona, y sus hijos recibieron en la plenaria del Senado la condecoración del Congreso en el grado de Gran Cruz.

La condecoración la propuso la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Desde la plenaria del Senado, Tarazona se refirió a la memoria de su esposo: “Miguel nos mostró a todos los colombianos que hacer política decente es posible. Ese hombre que no negociaba principios y valores y que siempre tuvo por encima de sus intereses personales una causa que era la que lo motivaba todos los días a salir adelante”.

La viuda del senador también anunció la creación de la Fundación Miguel Uribe Turbay. Según explicó, con tres líneas de acción: atención a mujeres víctimas de la violencia, prevención del reclutamiento de menores y formación de jóvenes líderes.

“Estamos creando una fundación que se llama Miguel Uribe Turbay, donde vamos a tener tres programas principalmente: Atención a esas mujeres víctimas, que, como a mí, la violencia nos roba la posibilidad de tener un esposo, un compañero de vida y un padre para sus hijos”, dijo.

Ahora, durante su declaración también hizo un llamado a respaldar en la segunda vuelta presidencial al candidato Abelardo de la Espriella: “Yo creo que lo más importante para los colombianos es pensar que no estamos polarizados, es que todos tenemos que estar del mismo lado, porque aquí no estamos hablando de izquierda o de derecha (…) aquí estamos hablando de la guerrilla contra la democracia”.

Y agregó: “Es el momento de tomar la decisión firme y coherente de apoyar todos a Abelardo para proteger la democracia (…) Ya vimos durante estos cuatro años la nefasta administración de Gustavo Petro y de su terrible proyecto político”.