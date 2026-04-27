Preocupación entre líderes comunales por el aumento de hechos violentos en Cúcuta

Dos muertos y dos heridos en ataques sicariales en Cúcuta y su área metropolitana. / Foto: Camilo Picón - Archivo.

Cúcuta

Los crecientes hechos de violencia que se están presentando en Cúcuta y su Área Metropolitana, enciende las alarmas de los líderes comunales, quienes se muestran preocupados por el posible traslado de la violencia desde la región del Catatumbo hasta zona de frontera.

En diálogo con Caracol Radio, uno de los líderes de la Comuna 7 aseguró que es lamentable que a diario se estén registrando hechos sicariales, donde incluso menores de edad están perdiendo la vida.

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Pidió a las autoridades actuar con mayor contundencia ante los actores armados que tienen injerencia en la capital nortesantandereana, solicitando mayores operativos de inteligencia, que dejen en evidencia a aquellas personas o grupos que están afectando la tranquilidad en esta ciudad.

“Yo pienso que hay que dejar tanto el discurso, las cámaras y las redes sociales y dedicarse a permanecer la autoridad en el territorio, no tanto uniformada, sino también encubierta. Trabajar ese tema porque de verdad que los violentos nos van ganando la partida en este momento en Cúcuta".

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Fue más allá y cuestionó asegurando que “la policía conoce el mapa delincuencial de la ciudad. ¿Y por qué no le trabajan al tema de seguridad, pero con inteligencia para poder dar golpes certeros? Y no solamente al jíbaro que está vendiendo las 10, las 20 dosis de droga".

Durante los últimos diez días, más de 20 personas fueron asesinadas en Cúcuta y su Área Metropolitana, entre ellas al menos dos menores de edad, de 9 y 16 años.