Fiscalía judicializó a alias ‘Porras’ por el homicidio de 178 personas en Cúcuta

Cúcuta

Son al menos 178 homicidios y 35 personas heridas las que habría dejado el actuar delictivo de Evert Carreño Corredor, conocido con los alias de “Porras” o “El Viejo” y a quien las autoridades señalan como cabecilla del grupo delincuencial “La Familia P”.

Según el ente investigador, “Porras”, impuso un patrón delictivo en su grupo delincuencial, “para amedrantar a la población, confrontar a otras organizaciones ilegales y apoderarse de las rentas ilícitas, como la venta de estupefacientes al menudeo en Cúcuta y su área metropolitana”.

Según lo dio a conocer la investigación adelantada por la Fiscalía, “en ese propósito criminal, ”Porras" habría promovido ataques armados en las comunas 6, 7 y 8 de la ciudad, que dejaron 178 personas muertas y 35 heridas entre 2015 y 2024″.

Las pruebas recaudadas por el CTI permitió dar evidencias que “Porras”, presuntamente “entregó instrucciones, coordinó la ejecución de las acciones delictivas, definió los diferentes roles que deberían cumplir los integrantes de su estructura y dispuso la instrumentalización de menores de edad, a través de aplicaciones de mensajería instantánea”.

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Por lo anterior, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio agravado, tentativa de homicidio; uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y hurto calificado y agravado en grado de tentativa.

“Porras”, quien cumple medida de aseguramiento en centro carcelario por otros hechos delictivos en los que estaría involucrado, no aceptó los cargos y deberá seguir privado de la libertad.