Desde la Asamblea de Norte de Santander cuestionan al Gobierno Nacional por violencia en Cúcuta

Cúcuta

"Ya es desesperante e inaudita la situación de seguridad en Norte de Santander y el gobierno Nacional no nos ayuda y ni nos ayudará en el poco tiempo que les queda“, esa es la fuerte crítica que lanzó el diputado Juan Diego Ordóñez, frente al aumento de hechos violentos en la región.

Este dirigente político, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que "la situación que estamos viviendo como departamento y como país es muy delicada, es muy triste, ya estamos normalizando todas las situaciones de violencia, terrorismo, que está sucediendo en nuestro departamento".

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Ordóñez aprovechó para hacer “un llamado desde la Asamblea, a todos los alcaldes, que podamos resistir con nuestra policía, sabemos que no tenemos el apoyo del Gobierno Nacional, sabemos que más bien el Gobierno Nacional ha apoyado para que los grupos al margen de la ley pasen desde otras regiones hasta el Catatumbo, sabemos todo el apoyo que él les está dando, y aquí no nos queda sino esperar, porque ya queda unos meses de este gobierno”.

Lamentó el fortalecimiento de los grupos armados en la región y pidió acciones contundentes para combatir los grupos armados.