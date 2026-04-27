Por acoso laboral destituyen e inhabilitan por 12 años a funcionarios de la UNP en Santander

La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia a dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Santander, por hechos de acoso laboral contra su coordinadora regional. Se trata del agente escolta Alexander Consuegra Payares y del oficial de protección Miguel Ángel Castellanos Montt, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 12 años.

De acuerdo con el ente de control, los sancionados generaron un ambiente laboral hostil mediante el uso de insultos y la difusión de más de 100 mensajes injuriosos en redes sociales, publicados desde cuentas sindicales. En estas publicaciones, además de lanzar acusaciones falsas de corrupción, expusieron fotografías familiares de la funcionaria afectada.

La investigación evidenció también que ambos funcionarios interpusieron reiteradas quejas disciplinarias sin sustento, las cuales fueron archivadas por falta de pruebas. Estas acciones, según la Procuraduría, tenían como propósito desacreditar a la coordinadora y afectar su desempeño.

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El Ministerio Público concluyó que los implicados obstaculizaron las funciones de la víctima hasta forzar su salida del cargo en 2020. Además, las conductas tuvieron un impacto significativo en su salud mental, generándole temor, zozobra y aislamiento, al punto que fue necesario asignarle un esquema de seguridad por riesgo extraordinario.

En el fallo se determinó que las agresiones no fueron hechos aislados, sino un ataque sistemático con sesgos de género, orientado a debilitar su autoridad y afectar su estabilidad emocional por su condición de mujer en un cargo directivo.

La Procuraduría calificó las conductas como faltas gravísimas cometidas con dolo. No obstante, informó que los sancionados interpusieron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.