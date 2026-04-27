“Eran amigos, conocidos, vecinos”: familiar de víctima de atentado en la Vía Panamericana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Pedimos más presencia de las autoridades”: familiar de víctima mortal de atentado Vía Panamericana

Una de las 20 personas que fallecieron en el atentado terrorista perpetrado en la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, Cauca, fue José Ciro Puliche.

El hombre de 61 años era conductor de una chiva que habitualmente se desplazaba por este sector y, por su labor de transportista, era un reconocido habitante de la vereda La Palma Pedregosa.

En 6AM W de Caracol Radio habló su hijastro, Julián Valencia, quien lamentó la partida del conductor que deja una hija menor de edad y una comunidad destrozada por la acción de los violentos.

¿Quiénes eran las víctimas del atentado?

En desarrollo.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:31 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio en vivo: