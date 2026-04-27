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27 abr 2026 Actualizado 15:07

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“Eran amigos, conocidos, vecinos”: familiar de víctima de atentado en la Vía Panamericana

Julián Valencia habló en 6AM W sobre la pérdida de su padrastro en el ataque terrorista en el que murieron 20 personas.

“Pedimos más presencia de las autoridades”: familiar de víctima mortal de atentado Vía Panamericana

“Pedimos más presencia de las autoridades”: familiar de víctima mortal de atentado Vía Panamericana

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Una de las 20 personas que fallecieron en el atentado terrorista perpetrado en la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, Cauca, fue José Ciro Puliche.

El hombre de 61 años era conductor de una chiva que habitualmente se desplazaba por este sector y, por su labor de transportista, era un reconocido habitante de la vereda La Palma Pedregosa.

En 6AM W de Caracol Radio habló su hijastro, Julián Valencia, quien lamentó la partida del conductor que deja una hija menor de edad y una comunidad destrozada por la acción de los violentos.

¿Quiénes eran las víctimas del atentado?

En desarrollo.

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