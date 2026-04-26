Medellín se ganó un millón de dólares que serán invertidos en el programa Cero hambre

Medellin

La nutrición de los niños en Medellín recibe un espaldarazo económico internacional por parte de la fundación Bloomberg Philanthropies, que le entregará un millón de dólares a la alcaldía para que refuerce la iniciativa Cero Hambre que lucha contra la desnutrición.

Según el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, 630 ciudades del mundo participaron para ganar el aporte económico y solo 24 de ellas ganaron el millonario premio.

“Cuando llegamos al gobierno, el 28% de los hogares tenían hambre. Hoy lo hemos logrado reducir al 19%; vamos a seguir bajando. Tenemos cero muertes de niños entre los cero y los cinco años por desnutrición aguda en lo que va de nuestro gobierno; así va a seguir siendo. Aumentamos el Buen Comienzo 365, porque el hambre no sale de vacaciones. Ese millón de dólares que nos vamos a traer es para fortalecer el programa Cero Hambre”, manifestó el mandatario.

Informó además que ese premio será entregado la próxima semana en la ciudad de Madrid, España, hasta donde viajará para recibir el premio; por esta razón designó como alcalde encargado hasta el jueves al secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa.