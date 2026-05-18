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18 may 2026 Actualizado 09:22

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Internacional

Zelenski y la Marina ucraniana acusan a Rusia de atacar deliberadamente un barco chino

El gobernante explicó que el dron que alcanzó al “barco propiedad de China” fue uno de los aparatos no tripulados lanzados por Rusia contra la región de Odesa.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el 6 de enero de 2026 en París. FOTO: Tom Nicholson/Getty Images

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el 6 de enero de 2026 en París. FOTO: Tom Nicholson/Getty Images / Tom Nicholson

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el 6 de enero de 2026 en París. FOTO: Tom Nicholson/Getty Images

EFE

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el portavoz de la Marina ucraniana, Dmitró Pletenchuk, acusaron este lunes a Rusia de haber atacado un buque comercial chino en aguas ucranianas.“

Los rusos no podían no ser conscientes de qué barco había en el mar”, escribió en X Zelenski en su mensaje de condena al ataque masivo ruso de esta madrugada contra la retaguardia ucraniana.

El gobernante explicó que el dron que alcanzó al “barco propiedad de China” fue uno de los aparatos no tripulados lanzados por Rusia contra la región de Odesa.“Sería interesante saber qué ha llevado a los rusos a tomar la decisión de golpear esta madrugada con un (dron) shahed a un buque comercial chino en nuestros mares”, escribió por su parte Pletenchuk en su página de Facebook.

El portavoz de la Marina ucraniana ha agregado que no ha habido víctimas en el ataque, y ha calificado de “novedad” el hecho de que Rusia supuestamente atacara un barco chino.

Rusia ha golpeado con drones numerosos barcos comerciales de bandera extranjera mientras estos estaban atracados en puertos ucranianos.

Ucrania pide de manera regular a China que aproveche la influencia que tiene sobre Moscú para presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra.

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