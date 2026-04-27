La escalada violenta de las disidencias en el Cauca dejó 20 muertos y temor en más 10 municipios

Así quedaron los vehículos afectados por explosivos en la vía Panamericana del Cauca. Crédito: Suministrada.

Cauca

Un fin de semana violento vivió el departamento del Cauca tras la escalada terrorista de las disidencias de las Farc que perpetraron ataques en más de 10 municipio y dejando un saldo de 20 muertos y cerca de 50 heridos.

La situación más compleja se registró en la vía Panamericana, sector de El Túnel. Ahí fue activada una poderosa carga explosiva al paso de un vehículo tipo chiva, buses y carros particulares.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, afirmó “lo ocurrido el 25 de abril, constituye el ataque más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca”.

Previo y posterior a ese ataque se registraron por lo menos 10 acciones violentas más.

De acuerdo con el registro de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, en el municipio de Mercaderes también activaron explosivos al paso de vehículos de transporte de pasajeros dejando 8 heridos incluidos menores de edad.

En El Tambo, con explosivos lanzados desde drones contra la base de la Policía en el cerro Santa Ana, afectaron antenas y el radar de la Aeronáutica Civil. También hombres armados hurtaron el dinero de la estación de servicio de la vereda El Tablón e incineraron una bahía en la huida.

En Corinto, Santander de Quilichao y Guachené presuntos subversivos instalaron cilindros que fueron ubicados y neutralizados por la Fuerza por la Fuerza Pública, sin afectaciones para uniformados y civiles.

La Red afirmó que en el municipio de Totoró hombres armados restringieron la movilidad, mientras que, en las localidades de Silvia, Patía y Jambaló, la delincuencia armada ejecutó hostigamientos contra las autoridades.

Como si fuera poco, en los municipios de Caloto, y Miranda, en medio de acciones violentas fueron incineración vehículos.

En Caloto un automotor tipo cisterna quedó en llamas mientras que en Miranda trenes cañeros y maquinaria utilizada para en la agroindustria de la caña resultaron quemados.

Asocaña rechazó el suceso y exigió al Gobierno nacional garantizar la seguridad de los trabajadores y la operación de este sector productivo.

Ante este tipo de acciones violenta, el gobernador aseveró que no es una opción doblegarse ante los criminales.

“Vemos que el terrorismo quiere llevarnos al miedo y la zozobra para desestabilizarnos. Estas estructuras terroristas están asesinando al pueblo, campesinos, indígenas, comerciantes, transportadores, pero el pueblo unido sabrá levantarse y vencer el temor y desescalar el conflicto en el Cauca con el apoyo de la institucionalidad”, dijo el mandatario.

Para reforzar la seguridad en el Cauca el ministerio de Defensa anunció, tras reunión de seguridad en Popayán, la llegada de dos nuevos pelotes blindados y el refuerzo de las capacidades tecnológicas y de inteligencias para evitar que estos sucesos se repitan.