Golpe a “Los Costeños”: capturan a nueve presuntos extorsionistas

En una megaoperación adelantada de manera simultánea en Barranquilla, Soledad y Galapa, las autoridades lograron la captura de nueve presuntos integrantes “Los Costeños”, en un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas a la extorsión en el área metropolitana.

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El operativo fue liderado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Gaula, mediante diligencias de allanamiento y captura por orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos hacían parte de una red criminal que utilizaba métodos violentos para intimidar a comerciantes. Entre las prácticas denunciadas se encuentran disparos contra fachadas de establecimientos, distribución de panfletos extorsivos y amenazas a través de videollamadas.

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Cabecillas capturados

Entre los capturados figuran alias “Isra”, señalado como cabecilla de zona con injerencia en el municipio de Galapa, y alias “Bobi”, quien presuntamente lideraba acciones delictivas en el sector suroriental de Barranquilla.

Según las autoridades, esta estructura ilegal generaba ingresos mensuales que oscilaban entre los 100 y 150 millones de pesos producto de las extorsiones, afectando de manera directa al sector comercial de la región.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron siete teléfonos celulares que, al parecer, eran utilizados para coordinar y ejecutar las exigencias económicas a las víctimas.

Asimismo, se conoció que los capturados registran en conjunto cerca de 20 anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar, extorsión, receptación y uso de documento falso.

Las autoridades señalaron que este resultado representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad en el área metropolitana de Barranquilla.