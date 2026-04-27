Canciller de Alemania: Irán “humilla” a Estados Unidos en la guerra

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, junto a las banderas de Estados Unidos e Irán. Fotos: GettyImages

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, aseguró que Irán está “humillando” a Estados Unidos en la guerra iniciada por Washington contra la República Islámica.

En un encuentro con estudiantes en el instituto Carolus-Magnus de Marsberg, Renania del Norte-Westfalia, Merz dijo que “es evidente” que el gobierno de Donald Trump “no tiene estrategia” en la guerra.

“Por el momento, no veo qué salida estratégica elegirán los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes están negociando con gran habilidad, o mejor dicho, están evitando negociar con gran habilidad”, aseveró el ministro de Relaciones Exteriores alemán, añadiendo que “toda una nación (EE. UU.) está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria”.

Según Merz, ni Alemania ni ningún país europeo fue consultado por Estados Unidos antes de que EE. UU. iniciara, junto a Israel, la guerra contra Irán.

Merz, que ya ha expresado su escepticismo sobre la estrategia de EE. UU. en dos conversaciones con Trump, indicó que “se lo habría dicho de forma más contundente” si hubiera sabido “que esto seguiría así durante cinco o seis semanas y que la situación empeoraría cada vez más”.

Los iraníes son más fuertes de lo esperado

Sobre las estancadas negociaciones para poner fin a la guerra, el ministro admitió que “los iraníes son obviamente más fuertes de lo esperado, y los estadounidenses claramente no tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones”, por lo que no ve posible un fin a corto plazo de la guerra.

Impacto económico

Esta guerra le está costando a Alemania mucho dinero y está causando un debilitamiento económico, según Merz. “La guerra contra Irán tiene un impacto directo en nuestra producción económica y, por lo tanto, debe terminar cuanto antes. Es una situación bastante complicada”.

Los ejemplos de Afganistán e Irak

El canciller alemán comentó que “el problema con este tipo de conflictos es siempre el mismo: no solo hay que entrar, sino que también hay que salir. Lo hemos visto de forma muy dolorosa en Afganistán, durante 20 años. Lo hemos visto en Irak. En ese sentido, espero que esto termine lo antes posible”.

En mayo de 2021, Estados Unidos, bajo el gobierno del entonces presidente Joe Biden, comenzó la retirada de sus tropas de Afganistán luego de 20 años de guerra. La medida fue fuertemente criticada a nivel nacional e internacional, especialmente por senadores republicanos.