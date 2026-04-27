Desde Ocaña piden a Satena mantener el itinerario de vuelos hacia ese municipio

Ocaña

Luego de conocerse la cancelación de la ruta Cúcuta - Tibú por parte de la aerolínea Satena, bajo el argumento del incremento de hechos violentos en el Catatumbo y el secuestro del operador en Tibú, desde Ocaña le están solicitando al gobierno nacional que no se afecte el itinerario de vuelos hacia ese municipio.

Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña, lamentó lo sucedido en Tibú y aseguró que personalmente le escribió a las directivas de Satena, solicitándoles que la operación hacia su municipio no se vea afectada.

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“Le escribí al general Oscar Zuluaga, presidente de Satena y he tenido conversaciones también con la Cámara de Comercio, con la Universidad Francisco de Paula Santander y con la Diócesis de Ocaña, porque vamos a enviar una comunicación, tanto a la Ministra de Transporte, como Satena y a la Aeronáutica Civil, para recomendarles con todo el respeto, que al suspender este trayecto Cúcuta - Tibú, podría afectar la sostenibilidad de nuestro itinerario Medellín - Ocaña - Cúcuta”, dijo Cañizares.

Indicó que “en lugar de debilitar esta ruta aérea, lo que proponemos es que se incremente las rutas desde y hacia Ocaña a ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta, al menos una vez a la semana”.

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Y es que según el mandatario, desde el 21 de marzo del 2025 hasta la fecha, más de 10.300 personas se han movilizado en la ruta Medellín - Ocaña - Cúcuta.

“Para la provincia de Ocaña sería muy grave que se estuviese pensando en una posible suspensión de vuelos”, dijo el mandatario, quien resaltó que durante más de 30 años Ocaña esperó la reactivación de estas rutas aéreas comerciales.