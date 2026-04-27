Colombia inicia su participación en le Panamericano de Pesas en Panamá

La Selección Colombia de levantamiento de pesas ya se encuentra en Panamá para disputar el Campeonato Panamericano de Mayores, que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril, con la participación de un equipo completo de 16 deportistas, ocho mujeres y ocho hombres.

El grupo nacional llega a este certamen tras realizar un mes de concentración en Cali, donde afinó su preparación técnica y física con el respaldo del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.

Dentro de la delegación se destacan figuras de amplia trayectoria internacional como Luis Javier Mosquera, Francisco Mosquera, Yeison López y Mari Leivis Sánchez, quienes buscarán sumar medallas y ratificar el protagonismo del país en esta disciplina.

La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas con participación colombiana en diferentes categorías. Entre los primeros en entrar en acción estarán John Jairo Serna en los 60 kilogramos y Rohelys Galvis en los 53 kg, mientras que el campeón mundial Francisco Mosquera competirá en la categoría de 65 kg.

En los días siguientes también tendrán participación nombres como Yeison López en los 89 kg, Mari Leivis Sánchez en los 77 kg, y Luis Javier Mosquera en los 71 kg, quien habló de sus expectativas de cara al campeonato:

“Nosotros vamos con una expectativa muy grande de poder representar a Colombia, representar nuestros sueños, nuestros propósitos. Espero que a mis compañeros y a mi nos vaya muy bien en la competencia. Vamos con el anhelo de poder ser campeones panamericanos, emocionado de volver a dar lo mejor de mi y un buen espectáculo para todo el conteniente americano y especialmente para mi familia que sabe todo el esfuerzo, la dedicación y el empeño que le he metido a este último año de recuperación después de la cirugía de las manos”

El equipo está dirigido por el seleccionador nacional Luis Carlos Arrieta, acompañado por un grupo técnico y médico que respalda el proceso competitivo de los atletas en este evento continental.

Cabe recordar que este campeonato reúne a los mejores exponentes del levantamiento de pesas en América y sirve como escenario clave en el calendario internacional, además de continuar consolidando a Colombia como una de las potencias de la región en esta disciplina