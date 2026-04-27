Balance positivo de las elecciones de Juntas de Acción Comunal en los 12 municipios del Quindío

Jornada de elección de Juntas de Acción Comunal en el Quindío. Foto: Cortesía gobernación del Quindío

Armenia

En el Quindío, las autoridades entregaron un balance positivo de la jornada de elecciones de juntas de acción comunal, de 400 juntas solo dos no realizaron el proceso de elección.

Gonzalo Betancur subsecretario de desarrollo social de la alcaldía de Armenia manifestó que en los barrios Bosques de Pinares y Santander no se pudo llevar a cabo por denuncias de presuntas inconsistencias en las listas de votantes.

A nivel departamental la jornada monitoreada desde el Puesto de Mando Unificado PMU instalado en el comando de la policía en Armenia reportaron normalidad en el proceso de elecciones de los organismos comunales.

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El subsecretario de desarrollo social de la alcaldía de Armenia, Gonzalo Betancur “como novedades solamente se suspendieron dos, especialmente la del barrio Bosques de Pinares y el barrio Santander por inconsistencias y garantías electorales para los tribunales, se presentaron seis novedades de las cuales las autoridades competentes como la personería, la defensoría, la policía y el personal de la unidad y secretaría de gobierno hicimos presencia.

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Hasta el momento podemos decir que es un parte positivo y con gran afluencia de personas para estas elecciones de juntas de acción comunal año 2026. Muchas gracias por ese apoyo tan importante.

Gobernación del Quindío

Sebastián Cardenas, de la secretaria del interior de la gobernación del Quindío “realizamos desde la Secretaría del Interior, desde la Dirección de Participación Ciudadana, Seguridad y Convivencia una maratónica jornada electoral, la democracia ganó en las veredas, en los barrios, en las diferentes comunidades, tanto el sector urbano como rural de nuestro departamento del Quindío.

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Y agregó “cerca de 400 organismos de acción comunal. Hoy fueron elegidos por sus comunidades para representarnos en estos 4 años dignamente en cada uno de los proyectos sociales que, dentro de sus barrios, dentro de sus territorios puedan converger.

Es así como desde el gobierno departamental, desde esta dirección los acompañamos con nuestros gestores de convivencia, con los técnicos comunales, los jurídicos para que esa gran jornada haya salido muy bien.