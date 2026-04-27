Ataque con explosivos en El Plateado, Cauca: un menor y dos policías afectados por aturdimiento

El Plateado - Cauca

Un menor y dos policías resultaron afectados por aturdimiento como resultado de un ataque perpetrado, cerca de las instalaciones policiales, con explosivos en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, sur del Cauca.

Afortunadamente el nuevo suceso violento no deja víctimas mortales.

Reportes preliminares dan cuenta que, desde un vehículo de estacas, color gris, acondicionados con rampas, lanzaron seis explosivos, al parecer tipo tatuco, que cayeron indiscriminadamente en diferentes puntos del corregimiento.

Un menor de edad y dos policías resultaron afectados por aturdimiento y según el reporte policial, no revisten gravedad.

La secretaría de gobierno manifestó que viviendas y las instalaciones del colegio local resultaron damnificadas en su infraestructura producto de la onda expansiva.

Los daños materiales son cuantiosos.

La alcaldía de Argelia publicó un comunicado en el que rechaza y lamenta que la violencia siga golpeando al departamento del Cauca y que se sigan presentando este tipo de suceso en territorios como El Plateado.

En la comunicación se lee. “hoy manifestamos nuestra solidaridad con las familias afectadas y rechazamos estos y cualquier acto que vaya en contravía de derechos como la vida y la tranquilidad de las comunidades”.

En este territorio del Cauca hay presencia delictiva de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, y facciones del ELN.