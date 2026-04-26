Dos nuevos pelotones blindados tras escalada terrorista en el Cauca

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez eveluó las alteraciones al orden público en el Cauca. Crédito: Ejército Nacional.

Popayán - Cauca

Los hechos terroristas en el Cauca con más de 13 fallecidos y más de 38 heridos obligaron a la realización de una mesa extraordinaria de seguridad con presencia del ministro de Defensa Pedro Sánchez en Popayán para evaluar las alteraciones al orden público.

Según el ministro, alias ‘Jairo Ramírez’ estaría implicado en la activación de los explosivos en la vía Panamericana que dejaron el saldo fatal. Por este presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, hay una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita, su identificación, ubicación y captura.

Medidas

El funcionario anunció dos nuevos pelotones blindados para el departamento, así como reforzar las capacidades de inteligencia y tecnología para acelerar los resultados contra los grupos armados ilegales.

“Estas capacidades se suman a las ya instaladas en el Cauca, incluidos 13 batallones blindados, 12 de caballería y dos Fuerzas de Despliegue Rápido, continuamente en operación”, dijo el ministro.

Además, destacó que pese a la difícil situación las autoridades lograron neutralizar otros cinco atentados en el departamento y la captura de dos delincuentes implicados.

Desde Popayán, el ministro de Defensa ordenó intensificar las operaciones militares en limites entre Cauca y Valle del Cauca para desarticular a las estructuras de las disidencias de las Farc a las que responsabilizó de la escalada violenta en los dos departamentos.

Finalmente, hico un llamado a la población a denunciar y a entregar información oportuna que permita salvar vidas.

En el espacio de seguridad que contó con la presencia de las autoridades departamentales y la cúpula militar.