Escándalo en la segúnda división Española: expulsión, golpe y batalla campal en el tiempo añadido

El derbi aragonés entre el SD Huesca y el Real Zaragoza, correspondiente a la jornada 37 de la Segunda División española, terminó empañado por una de las escenas más polémicas de la temporada. Lo que parecía un cierre intenso por la lucha por la permanencia se transformó en un episodio de violencia que dejó expulsiones, agresiones y una imagen difícil de justificar en el fútbol profesional.

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Con el marcador 1-0 a favor del Huesca y el reloj superando el minuto 95, el encuentro ya estaba cargado de tensión. En medio de una revisión arbitral y reclamos constantes, el capitán local, Jorge Pulido, se acercó al portero visitante, Esteban Andrada, en una acción que detonó el caos. El guardameta argentino, que ya tenía una amonestación, reaccionó empujando al defensor y provocando su caída. Esa acción le costó la segunda amarilla y, en consecuencia, la expulsión.

Sin embargo, lo más grave ocurrió inmediatamente después. Tras ver la tarjeta roja, Andrada perdió el control y se dirigió directamente hacia Pulido, a quien le propinó un golpe en el rostro que impactó en su ojo izquierdo. La agresión encendió los ánimos de ambos equipos y desató una pelea generalizada en el campo, con jugadores titulares, suplentes e incluso miembros de los cuerpos técnicos involucrados en empujones, insultos y nuevos golpes.

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En medio del tumulto, otro episodio agravó aún más la situación. El portero del Huesca, Dani Jiménez, irrumpió en la confrontación y lanzó un puñetazo contra Andrada, lo que también derivó en su expulsión tras la revisión del VAR. Previamente, el árbitro ya había sido advertido de otra acción violenta: una patada sin balón del jugador Dani Tasende, que terminó igualmente sancionada con tarjeta roja.

El desenlace del partido fue tan inusual como preocupante. Con ambos equipos sin porteros disponibles y sin cambios restantes, los capitanes Jorge Pulido y Francho Serrano tuvieron que ocupar el arco en los últimos instantes del compromiso. Finalmente, el Huesca se quedó con la victoria por la mínima diferencia, aunque el resultado pasó a un segundo plano tras los incidentes.

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Más allá del marcador, las consecuencias disciplinarias podrían ser severas, especialmente para Andrada, quien se expone a una sanción considerable que incluso pondría fin anticipado a su temporada. En un partido clave por la permanencia, la tensión terminó desbordándose y dejó una de las postales más negativas del campeonato.