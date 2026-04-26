MinAgricultura inicia compra de huevos para atender a familias vulnerables y apoyar a campesinos.

El Ministerio de Agricultura puso en marcha el programa de compra de excedentes de huevos a pequeños productores de Cundinamarca, una estrategia que busca reducir la pérdida de alimentos, estabilizar los ingresos del campesinado y atender a familias en riesgo de inseguridad alimentaria.

La primera fase comenzó en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde inició la distribución de más de 320 mil huevos que beneficiarán de manera directa a 5.376 familias, según informó la cartera.

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De acuerdo con el Gobierno, la operación se desarrolla en articulación con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y contempla una entrega aproximada de 645 mil huevos por semana, con la meta de superar los 4 millones de unidades en distintas regiones del país.

La iniciativa hace parte del programa de manejo de excedentes estacionales del Ministerio de Agricultura, con el que se busca evitar que alimentos frescos y de calidad se pierdan por falta de comercialización, al tiempo que se fortalece la producción nacional y la economía campesina.

Además de beneficiar a hogares vulnerables, la estrategia pretende garantizar ingresos justos para los pequeños productores, eliminar intermediarios y promover la comercialización directa.

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El Ministerio también anunció que la convocatoria para vincular a más productores del oriente de Cundinamarca permanecerá abierta hasta el próximo 30 de mayo.