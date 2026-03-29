¿Cuál es la importancia de haber sancionado la Ley Estatutaria? MinAgricultura explica

El viernes 27 de marzo, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria desde Cérete, en el departamento de Córdoba.

Respecto a esto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino habló en los micrófonos de Caracol Radio y detalló que esta ley sancionada “nos permite incorporar esa estructura de los tribunales, de los juzgados, de un equipo técnico de soporte de especial. Para el tema agrario, los defensores y apoyos que tendría la Defensoría del Pueblo para facilitar la gestión de la justicia y las reglas de incorporación y el concurso de méritos para esta jurisdicción agraria y rural, que es una jurisdicción autónoma de la jurisdicción ordinaria, autónoma de la jurisdicción contenciosa”.

Asimismo, mencionó que hace falta sacar un proyecto que establece el procedimiento y la competencia que está cursando en el Congreso de la República y que le faltan dos debates.

“Este proyecto, como se archivó en el 2021, en la legislatura anterior se volvió a erradicar en junio del 2024 lo aprobamos en comisiones conjuntas de Cámara y Senado en diciembre del 24 en el 2025, desafortunadamente ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado dieron los debates y esperamos que en estos 50 días que le queda, nuestra legislatura en el Congreso asuma la discusión y podamos también sancionar ese proyecto de ley”, dijo.

Sin embargo, destacó que con la sanción de la ley Estatutaria ya se le puede decir al país que se tiene la estructura administrativa y los recursos para salir a conformar los primeros tribunales y los primeros juzgados para poner a andar la justicia agraria y rural que va a resolver los conflictos con la Agencia Nacional de Tierras.

Adicionalmente, señaló que esta Ley trae consigo un reto para el país, que es poder identificar cuáles son los asuntos agrarios por disputar.

“La gente cree que solo el conflicto o la decisión es con la Agencia Nacional de Tierras, allí se ha concentrado el debate, pero piense usted que un día un campesino, un propietario, amanece y han cerrado una cerca por la cual pasan sus animales para beber agua en el río. Ese conflicto hoy se está discutiendo en los jueces promiscuos municipales que no conocen, no manejan los temas agrarios, se demoran un año, que es lo que establece el Código de Procedimiento General del proceso, o a veces dos, tres, cuatro años”, explicó agregando que “es urgente que podamos dar con jueces que conozcan a fondo sobre la tenencia de la tierras”.

Incluso, reveló que este Gobierno tiene la expectativa de que, además de lo que se viene haciendo en reforma agraria, como redistribuir la tierra, reconocer la posición o la ocupación sobre los bienes baldíos, reconocer de buena fe las mejoras que se construyen sobre bienes de la nación, o la ocupación irregular sobre bienes de la nación, sea también vigilado, controlado y cuidado por los jueces agrarios y rurales.